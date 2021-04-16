Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
ГоловнаЕкономікаБізнес

Через аварію Інтерсіті+ звільнять кількох працівників Придніпровської залізниці

Вину поклали на керівників, відповідальних за утримання колії.

Через аварію Інтерсіті+ звільнять кількох працівників Придніпровської залізниці
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзалізниця" вирішила звільнити кількох працівників Придніпровської залізниці через аварію поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя.

На сайті УЗ повідомляється, що аварія сталася через службове недбальство, що проявилося в неякісному утриманні та обслуговуванні колій.

У зв'язку з цим компанія вирішила звільнити першого заступника начальника та головного інженера Служби колії, начальника та заступника начальника Запорізької дистанції колії, майстра-головного інженера Запорізької дистанції колії, старшого майстра та бригадира Запорізької дистанції колії.

Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.

Нагадаємо, аварія поїзду №732 Київ – Запоріжжя сталася 29 березня 2021 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

На відео з поїзду видно, що поїзд зійшов з колій через ділянку з кривими рейками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також