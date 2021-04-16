Через аварію Інтерсіті+ звільнять кількох працівників Придніпровської залізниці

Вину поклали на керівників, відповідальних за утримання колії.

"Укрзалізниця" вирішила звільнити кількох працівників Придніпровської залізниці через аварію поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя.

На сайті УЗ повідомляється, що аварія сталася через службове недбальство, що проявилося в неякісному утриманні та обслуговуванні колій.

У зв'язку з цим компанія вирішила звільнити першого заступника начальника та головного інженера Служби колії, начальника та заступника начальника Запорізької дистанції колії, майстра-головного інженера Запорізької дистанції колії, старшого майстра та бригадира Запорізької дистанції колії.

Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.

Нагадаємо, аварія поїзду №732 Київ – Запоріжжя сталася 29 березня 2021 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

На відео з поїзду видно, що поїзд зійшов з колій через ділянку з кривими рейками.