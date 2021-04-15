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На "Укрзалізниці" проводять обшуки через корупцію при закупівлях

Слідчі дії відбуваються у філії "Центр забезпечення виробництва".

На "Укрзалізниці" проводять обшуки через корупцію при закупівлях
Фото: Александр Рудоманов

Правоохоронці проводять обшуки на "Укрзалізниці". Слідчі дії відбуваються у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця всебічно співпрацює з правоохоронними органами для подолання корупції у закупівлях. Наразі слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії  «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця». Зокрема, правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів. Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019-2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, Державне бюро розслідувань у четвер, 8 квітня, влаштувало обшуки в головному офісі "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що в березні 2021 року Кабінет міністрів несподівано звільнив голову правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака.

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