Учаснику вбивства журналіста Сергієнка під час Майдану повідомлено нову підозру

Наразі підозрюваного оголошено в державний та міжнародний розшук.

Одному з виконавців викрадення та вбивства активіста, учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" та журналіста Василя Сергієнка повідомлено про нову підозру.

Пресслужба Державного бюро розслідувань інформує, що особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину – участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

"На даний час підозрюваний оголошений в державний та міжнародний розшук, здійснюються заходи з встановлення його місцеперебування", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, журналіста Василя Сергієнка вбили в 2014 році. 4 квітня 2014 року його викрали в Корсунь-Шевченківському, пізніше його вбили, а тіло сховали в лісі. Обласна організація партії "Свободи" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".

У вбивстві Василя Сергієнка звинувачують Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка і Романа Недибалюка, а також Андрія Іносова і Валентина Завражина.

На лаві підсудних у провадженні за цим фактом перебувають шестеро осіб, двоє - у розшуку.