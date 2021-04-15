​Тупицький знову не прийшов до суду, адвокат запевняє, що він у лікарні

Печерський районний суд Києва відклав до 29 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, оскільки той не з'явився на засідання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Адвокати Тупицького повідомили, що він госпіталізований на стаціонарне лікування. Представники звинувачення заявили про відсутність підтверджуючих документів, назвали неповажною причину неявки і попросили суд про застосування примусового приводу Тупицького в суд для обрання запобіжного заходу.

Суд назвав питання примусового приводу передчасним.

У зв'язку з неможливістю слухання справи без участі Тупицького суд оголосив перерву в засіданні до 10:00 29 квітня.

Слідство у своєму клопотанні просить суд взяти Тупицького під заставу в сумі 45 тис. 400 грн (20 прожиткових мінімумів) і особисті зобов'язання, серед яких не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками і співробітниками секретаріату КС, не відвідувати приміщення і будівля КС, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

При цьому в Офісі генпрокурора заявили, що запорука із зобов'язаннями - не найсуворіший запобіжний захід, передбачений КПК, і може бути змінений, якщо підозрюваний не "перегляне своє ставлення до виконання процесуальних зобов'язань".

Нагадаємо, раніше Тупицький не з'явився на засідання суду у зв'язку з хворобою його матері. З огляду на поважну причину, суд відклав розгляд клопотання до 15 квітня. До цього засідання також було відкладено через неявку Тупицького.