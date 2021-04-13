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Верховний суд відклав розгляд позову про оскарження указу Зеленського про Тупицького

Засідання відкладено до 12:00 20 травня.

Верховний суд відклав розгляд позову про оскарження указу Зеленського про Тупицького
Фото: Lb.ua

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відклав до 20 травня слухання справи за позовом про оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким Олександр Тупицький був відсторонений на місяць з посади судді Конституційного суду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Засідання відкладено до 12:00 20 травня", - повідомили агентству у Верховному суді, зазначивши, що в ході засідання 13 квітня суд залучив Офіс генпрокурора в якості третьої особи на стороні відповідача.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Формальною причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

У КСУ заявили, що глава держави вийшов за межі своїх повноважень та закликали скасувати цей указ, пригрозивши президентові кримінальною відповідальністю.

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