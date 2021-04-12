Суд у Польщі відмовився продовжити арешт ексглави "Укравтодору"

Суд застосував запобіжні заходи, які не вимагають тримання Новака під вартою.

Окружний суд у Варшаві відхилив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту ексочільника "Укравтодору", колишнього міністра транспорту Польщі (у 2011-2013 роках) Славоміра Новака ще на три місяці. Термін тримання Новака під арештом закінчується 16 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як пише RMF24, клопотання про продовження запобіжного заходу Новаку подав прокурор Ян Дрелевський з окружної прокуратури у Варшаві. Саме він веде розслідування щодо колишнього міністра та злочинної групи, яку, за даними прокуратури, він очолював. На його думку, подальша ізоляція підозрюваного необхідна не лише через суворе покарання до 15 років позбавлення волі, а й через побоювання процесуального шахрайства. Крім того, у справі необхідно заслухати додаткових свідків та розглянути докази, на які Новак міг спробувати вплинути, перебуваючи на волі.

Дрелевський хотів, щоб Новаку продовжили тримання під вартою до липня 2021 року. Якби суд визнав це клопотання виправданим, колишній міністр провів би під вартою цілий рік.

Суддя Агнешка Доманська з окружного суду у Варшаві не продовжила тримання під вартою колишнього міністра транспорту ще на три місяці. Суд застосував запобіжні заходи проти Новака, які не вимагають тримання під вартою. Окружна прокуратура у Варшаві оскаржить це рішення суду.

У результаті польсько-українського розслідування, Новака заарештували в липні 2020 року за звинуваченнями у корупції та відмиванні грошей.

Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював "Укравтодор".

21 липня Славоміру Новаку було вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці.

24 листопада суд Польщі продовжив арешт колишньому голові "Укравтодору" до січня 2021. Суд погодився, що зібрані прокуратурою докази є достатніми для тримання підозрюваного під вартою.

4 січня Україна направила до Польщі письмову підозру Новаку.