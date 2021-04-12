Тупицького не пустили на засідання Конституційного суду, яке він скликав

Звільненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького, указ про призначення якого скасував президент України, не пустили на засідання КС, яке він сам і скликав.

Тупицький заявив, що зайти до будівлі йому не дають працівники УДО, йдеться в ефірі каналу "Прямий".

"Ви зриваєте засідання... Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання", - заявив охоронцю Тупицький.

Він сказав, що хоче дати пояснення у межах засідання суду, а охорона йому в цьому заважає. Охорона відповіла, що "при всій повазі, допустити в будинок суду не може".

Також Тупицький додав, що на засіданні мало б відбутися таємне голосування, яке і мало б вирішити, чи звільняти голову суду. Він додав, що, оскільки його не пускають, то "нічого не залишається" як продовжити "бути головою КС". після чого сів у авто і поїхав.

Наприкінці березня Тупицький скликав позачергове засідання суду для розгляду указів щодо фактичного звільнення його самого та судді Олександра Касмініна.

27 березня Володимир Зеленський своїм указом скасував укази про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Згідно з текстом документу, указ набирає чинності з дня опублікування.

В документі йдеться про те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.