Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела

Мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Схвалені Радою Нацбезпеки і оборони України (РНБО) санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства.

Про це LB.ua повідомили джерела в уряді.

Зокрема, мова йде про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).

За інформацією агентства РБК-Україна, президент Володимир Зеленський уже підписав указ про позбавлення їх громадянства України. Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте він також нібито причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.

За даними "Інтерфакс-Україна", уряд готує процедуру депортації Альперіна, Амірханяна, Єрімічука. Це також підтверджують джерела LB.ua.

За словами співрозмовників LB.ua, 15 квітня РНБО має провести чергове засідання з метою схвалення подальших рішень для захисту національної безпеки України.

Нагадаємо, РНБО на засіданні 2 квітня вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Після засідання РНБО 2 квітня Держмитниця відсторонила понад 100 співробітників у різних регіонах.

Стосовно фігурантів санкційного списку було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як Службою безпеки України, так і іншими правоохоронними органами.