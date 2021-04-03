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Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО

Вони можуть бути причетними до корупції.

Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Фото: business.ua

Понад сто працівників Державної митної служби, серед яких 17 - керівники митниць та митних постів, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє пресслужба ДМС.

"Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь", - сказано в повідомленні.

Так, на сьогодні у територіальних органах відсторонені: в Одеській митниці - 22 працівники, Закарпатській - 23 працівники, Київській - 8 працівників, Волинській - 23 працівники, Галицькій - 46 працівників, Буковинській - 3 працівники.

Нагадаємо, вчора Рада нацбезпеки і оборони вперше в історії держави впровадила персональні санкції проти "топ-десятки" українських контрабандистів. Санкції запровадили і щодо 68 пов'язаних з ними компаній.

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