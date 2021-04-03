Кулеба обговорив з головою ОБСЄ загострення ситуації на Донбасі

"Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із чинною головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі і в Криму.

Про це голова МЗС написав у твіттері.

"Обговорили з діючою Головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків", - написав Кулеба.

За його словами, необхідно "залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну".

Анн Лінде, зі свого боку, наголосила, що як голова ОБСЄ вона залишається прихильною повній повазі суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцненню узгодженого в липні 2020 року припинення вогню.

Раніше глава українського МЗС обговорив загострення ситуації на сході України з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Канади Марком Гарно.

Нагадаємо, вчора президент США та України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.

Про те, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Росія нарощує війська під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.