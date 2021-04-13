Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Раді закрили їдальню
У Раді закрили їдальню
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
ГоловнаСвіт

Резніков закликав Європу посилити санкції щодо Росії та зупинити "Північний потік-2"

Міністр не виключає можливості повномасштабної війни, якщо РФ побачить слабку позицію Європи.

Резніков закликав Європу посилити санкції щодо Росії та зупинити "Північний потік-2"
Фото: предоставлено пресс-службой

Посилення європейських санкції проти Росії та згортання будівництва “Північного потоку-2” може завадити РФ розгорнути повномасштабну війну проти України.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ході онлайн-засідання комітету Європарламенту із закордонних справ.

"Зараз весь світ бачить масштабну концентрацію російських військ на наших кордонах ... Якщо цивілізований світ хоче виключити сценарій масштабної ескалації сьогодні, потрібна інша динаміка дій", - сказав Резніков.

На думку міністра, попри агресивні дії РФ біля українського кордону, Росія не планує повномасштабного наступу на України. Втім він не виключає можливості повномасштабної війни, якщо РФ побачить слабку позицію Європи.

"Що потрібно, щоб захистити Європу від цієї війни. По-перше, на випередження посилювати санкції проти РФ, це дасть їм відчути позицію європейської спільноти. Друге, потрібно назавжди зрозуміти, що потрібно припинити проєкт “Північний потік-2”. Це не бізнес - це російська енергетична зброя проти Європи", - наголосив віце-прем'єр.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

У квітні 2021 року стало відомо, що Білий дім збирається призначити спецпредставника спеціально для переговорів про зупинку будівництва "Північного потоку - 2".

Після того, як його добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзит газу в Західну Європу повністю в обхід України. Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також