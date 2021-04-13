Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?

Президент Соединённых Штатов Джо Байден позвонил Владимиру Путину на фоне масштабной концентрации войск РФ по периметру границы c Украиной. Самое ключевое в этих переговорах – предложение Байдена о проведении двухстороннего саммита с президентом РФ. И одним из ключевых вопросов, как вы понимаете, должен стать украинский.

Фото: Twitter Джо Байден общается по телефону

«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российских войск в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность. Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией», – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Ключевое здесь (помимо слов поддержки нашей стране) – это предложение к президенту РФ провести саммит на двоих. Очевидно, что главная причина – не вопросы ядерной безопасности или терроризма, не климатические изменения или российские хакерские атаки. Главное – это безопасность Украины.

Здесь нужно помнить один очень важный нюанс: для Байдена украинский вопрос предельно важен. Он не может позволить себе на старте своей президентской каденции допустить нападение РФ на Украину, захват или аннексию отдельных её территорий. Ведь не стоит забывать, что Байден был частью той американской администрации, которая фактически закрыла глаза на оккупацию Россией Крыма и отдельных регионов Донбасса.

Фото: EPA/UPG 'Зеленые человечки' в Перевальном, Крым, 2 марта 2014.

Всё это означает одно: американцы уверены, что Путин реально готов пойти на обострение ситуации, на возможную аннексию Донбасса и захват дополнительных территорий. Нужно понимать: при принятии такого рода решений глава Белого дома всегда руководствуется информацией, полученной от военных, разведки, дипломатов и профильных советников. И, полагаю, все эти люди показали одно: Путин готов атаковать.

Президент РФ всё это время с момента эскалации противостояния по всей линии украинско-российской границы показывал, что он требует разговора исключительно с Байденом, что его интерес должен быть учтён. Что ж, значительно повысив ставки, глава Кремля добился того, чего хотел. Человек, обвинивший его в преступлениях, вынужден встречаться с ним лично. На отдельном саммите.

Да, Байден созвонился с Путиным, да, он с ним обсудил все вопросы. Конечно, российский президент в очередной раз понял, чем может шантажировать нового главу Белого дома. Хотя он это и так прекрасно знал. Тем не менее, всё это не даёт гарантий безопасности нашей стране. До сих пор неясно, пойдёт ли Москва на открытую агрессию или нет. Ситуация остаётся напряжённой.

Фото: Минобороны РФ Военные учение арлиллеристов армии РФ

Ведь что сказал Путин во время разговора с Байденом (если отталкиваться от официального сообщения Кремля)? Он, по сути, обозначил, что Украина должна выполнять только «Минск», что ей следует инкорпорировать оккупированные территории Донбасса на условиях Москвы. А это то, что Украине точно не нужно.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию», – говорится в сообщении.

Впрочем, думаю, что в ходе переговоров между двумя президентами, если ещё такие произойдут, россияне могут пойти на определённые уступки. И здесь важно понять, чего хочет Украина. Какой новый план? Какие его конечные предложения? Как правильно выйти из «Минска»?

С одной стороны, Киев получил альтернативный «нормандскому» формат. Прямое участие в процессе переговоров американцев. А, с другой, – есть вероятность, что вопросы, касающиеся украинской независимости, будут решаться без нашего участия.

Фото: EPA/UPG

Но всё это – пускай и логические, но местами оптимистические прогнозы. Ведь в Белом доме дали понять, что в ближайшее время саммит не состоится. «Планы подготовки саммита России и США должны быть еще разработаны, Вашингтон хочет предсказуемых и стабильных отношений», – заявили в администрации Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки указала, что переговоры могут пройти ближе к лету. В общем, стороны всё торгуются.

Тем не менее, пока неясно, чего хочет Путин и пойдёт ли он на деэскалацию. Мы знаем, что во время заседания Совета Федерации (22 – 23 апреля), который любит давать разрешение на ввод российских войск в Украину, в Донецке пройдёт очередной форум. Во время него «будет презентована Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины».

Да, идея не новая, однако до сих пор её письменно не оформляли. И чем закончится этот форум, какими будут решения Москвы относительно легализации аннексии Донбасса, потенциального захвата дополнительных территорий – не знает никто.

Возможно, Путин поставит процессы на паузу. Быть может, он согласится на встречу на нейтральной территории. Однако гарантии того, что Россия после этого не нападёт, у США быть не может. Поэтому то, что происходит сейчас, это не понижение уровня конфликтности, это – поднятие ставок. Здесь стороны доходят до пика возможного.