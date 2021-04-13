МЗС Росії погрожує "захищати" російськомовне населення в Україні попри заяву США про наслідки за військову агресію

"Вони говорять про високу ціну, але ніколи її не називають".

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що Москва продовжить "захищати російськомовне населення", незважаючи на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що нова військова агресія проти України матиме наслідки.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає "Інтерфакс".

"Вони (США, - ред.) говорять про високу ціну, але ніколи її не називають. Те, що вони робили досі, ми, по-перше, добре вивчили, по-друге, пристосувалися. Не вважаємо, що взагалі може бути застосована така термінологія: ціна, розплата і так далі. Ми просто відстоюємо наші інтереси і інтереси наших громадян, російськомовного населення, будемо захищати їх і далі", - сказав Рябков.

"Питання в тому, які висновки робляться з цієї ситуації в Києві і у київських покровителів. Висновки ці не налаштовують на позитивний лад", - додав він.

Рябков зазначив, що будь-яка загроза тільки зміцнює Росію в переконаності в тому, що вона проводить вірний курс.

"США являються нашим противником і роблять все для того, щоб підірвати позиції Росії на міжнародній арені, інших елементів у їхньому підході до нас ми не бачимо. Висновки такі", - сказав представник МЗС Росії.

Зазначимо, що тема російської мови і "захисту" російськомовного населення часто порушується у пропаганді на росТВ і у ЗМІ. Про це також постійно говорять російські політики, в тому числі президент РФ Володимир Путін, виправдовуючи військову агресію в Україні.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді. Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку. 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Однак російська сторона відмовилася брати у ньому участь.

9 квітня речник Путіна заявив про загрозу повномасштабної війни в Україні, назвавши її при цьому "громадянською".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

У липні минулого року командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа допустив наступ РФ з Криму. На його думку, сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу. У відповідь у Кремлі заявили, що не збираються нападати на материкову Україну з півострова.

Раніше командувач ВМС також заявляв, що для України загроза повномасштабного вторгнення Росії актуальна з 2014 року.