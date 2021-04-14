Суд у Болгарії став на бік високопосадовця, який назвав російського патріарха Кирила "агентом КДБ"

Болгарський суд визнав, що візит патріарха Російської православної церкви Кирила в Болгарію у 2018 році фактично був візитом політика, а не священнослужителя, та не побачив наклепу в словах тодішнього віцепрем’єра Болгарії Валерія Симеонова, який назвав Кирила агентом КДБ.

Таке рішення ухвалив Софійський районний суд від 17 березня, про нього болгарські ЗМІ повідомили лише вчора, пише "Балканський оглядач".

3 березня 2018 року в Болгарії відзначали 140-у річницю Сан-Стефанського мирного договору. Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов висловив подяку всім народам, які допомагали Болгарії 140 років тому.

Зокрема, листи зі словами подяки за визволення Болгарії під час російсько-турецької війни 1877-1878 років було надіслано урядам Польщі, Румунії, Чорногорії, Молдови, Фінляндії, України - на знак вдячності націям, представники яких загинули за свободу Болгарії. З нагоди свята відбувся парад, на якому президент Болгарії Румен Радев так само висловив вдячність всім народам, які боролися з Османською імперією.

Московський патріарх Кирило у відповідь розкритикував виступ болгарського президента, підкресливши, що Болгарія має дякувати лише Росії.

На висловлене Кирилом невдоволення позицією болгарської влади в ефірі болгарського телебачення різко відреагував Валерій Симеонов. Він заявив, що патріарх Кирило відомий як "сигаретний митрополит Росії".

"Починаючи з 1996 року, він має 14 мільярдів з імпорту безакцизних цигарок. Цей хитрун безакцизних цигарок на 14 мільярдів доларів імпортував та на 4 мільярди вина для потреб церкви, знову ж без акцизів. Він має приватний літак, він має віллу в Швейцарії. Його годинник коштує 30 тисяч. І він ще наважується чинити правосуддя над болгарським президентом", - сказав Симеонов.

Він також назвав Кирила "агентом Михайловим" із радянського КДБ.

"Доведено, другосортний радянський агент з КДБ. Той самий, що сказав, що права людини - це нова єресь. І він ще наважується чинити правосуддя над болгарським президентом. І цей хитрун має мені щось казати?", - заявив Симеонов.

У суді Симеонов роз’яснив, що його поведінка не могла завдати протиправної шкоди, оскільки це був коментар щодо поведінки представника іноземної держави та його висловлювання не як духовного та релігійного лідера, а як очільника іноземної делегації, при цьому критична оцінка його мотивів та проявів з політичних питань була зроблена Симеоновим у якості представника уряду Республіки Болгарія.

Він заявив, що позивач не мав повноважень захищати іноземні суб'єктивні права, крім того, що не обговорювались інтереси російської православної громади, а також догми релігії та канонічні суперечки, а його твердження є частиною публічної дискусії з важливого для громадськості питання, і в цьому випадку право на висловлення думки має перевагу над занепокоєнням окремих громадян з цієї теми.

Позивачем у справі був Еміл Міланов - генерал запасу Міністерства внутрішніх справ Болгарії, лідер проросійської громадської організації "Міжнародна слов’янська громада - Перун-2000", секретар Руху "Русофіли", а також голова Політичної партії "Відродження Болгарії".

Суд відкинув звинувачення та постановив стягнути із заявника 150 левів (близько 75 євро) судових витрат.