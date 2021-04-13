Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Раді закрили їдальню
У Раді закрили їдальню
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
ГоловнаСвіт

Кулеба запропонував членам НАТО 10 кроків на підтримку України

Міністр назвав причини свого позачергового візиту до Брюселю.

Кулеба запропонував членам НАТО 10 кроків на підтримку України
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував представникам країн-членів НАТО 10 кроків, необхідних для підтримки України в умовах загострення безпекової ситуації на кордоні з РФ.

Про це міністр повідомив у відеозверненні, яке він оприлюднив у Facebook.

Він детально зупинився на причинах свого позачергового візиту до Брюселю.

“Я приїхав з 3 задачами. По-перше - це надати союзникам НАТО і держсекретареві США максимально оновлену комплексну картину того, що відбувається вздовж українського кордону, що робить Росія і які цілі вона переслідує. По-друге, я щиро подякував всім партнерам за ту підтримку, яка блискавично і дуже змістовно була ними висловлена і ті сигнали, які вони скомунікували Росії щодо неприпустимості ескалації, щодо неприпустимості продовження агресії щодо України. По-третє, найскладніше, але найцікавіше, - “дякуємо за слова, але давайте поговоримо, які конкретні дії ви зможете ще зробити на підтримку України”, - повідомив Кулеба.

“Я також запропонував союзникам по НАТО 10 конкретних кроків, які вони можуть зробити для того, щоб оперативно і змістовно, по суті, нас підтримати в цій ситуації”, - сказав міністр.

13 квітня Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Брюсселі на тлі загострення ситуації на українському кордоні з РФ. 

Сьогодні глава українського МЗС також взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО і зустрівся з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також