Кулеба запропонував членам НАТО 10 кроків на підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував представникам країн-членів НАТО 10 кроків, необхідних для підтримки України в умовах загострення безпекової ситуації на кордоні з РФ.

Про це міністр повідомив у відеозверненні, яке він оприлюднив у Facebook.

Він детально зупинився на причинах свого позачергового візиту до Брюселю.

“Я приїхав з 3 задачами. По-перше - це надати союзникам НАТО і держсекретареві США максимально оновлену комплексну картину того, що відбувається вздовж українського кордону, що робить Росія і які цілі вона переслідує. По-друге, я щиро подякував всім партнерам за ту підтримку, яка блискавично і дуже змістовно була ними висловлена і ті сигнали, які вони скомунікували Росії щодо неприпустимості ескалації, щодо неприпустимості продовження агресії щодо України. По-третє, найскладніше, але найцікавіше, - “дякуємо за слова, але давайте поговоримо, які конкретні дії ви зможете ще зробити на підтримку України”, - повідомив Кулеба.

“Я також запропонував союзникам по НАТО 10 конкретних кроків, які вони можуть зробити для того, щоб оперативно і змістовно, по суті, нас підтримати в цій ситуації”, - сказав міністр.

13 квітня Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Брюсселі на тлі загострення ситуації на українському кордоні з РФ.

Сьогодні глава українського МЗС також взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО і зустрівся з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.