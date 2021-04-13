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Столтенберг заявив, що Росія не має права вирішувати, чи бути Україні членом НАТО

"Росія зараз намагається запровадити сфери впливу і вирішувати, що її сусіди можуть чи не можуть робити". 

Столтенберг заявив, що Росія не має права вирішувати, чи бути Україні членом НАТО
Фото: nato.int

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки від України залежить, коли вона вирішить стати повноцінним членом Альянсу. Росія не в праві впливати на це рішення. 

Про це він сказав на спільній з головою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції з нагоди Комісії Україна-НАТО, ініційованою українською стороною через збільшення російської агресії. 

"Це суверенне право України - звертатися щодо членства. Союзники вирішать, коли це станеться, тому що Росія зараз намагається запровадити сфери впливу і вирішувати, що її сусіди можуть чи не можуть робити... Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях і тільки союзники можуть вирішити, чи стандарти вже виконані", - зазначив він.

Столтенберг додав, що реформи - єдиний шлях наближення до євроатлантичної інтеграції.

Дмитро Кулеба додав, що для України членство в НАТО є питанням часу і немає інших критеріїв, яких необхідно дотримуватися в стосунках з Росією. 

Нагадаємо, що Україна для НАТО має статус країни розширених можливостей. Нещодавно балтійські держави ініціювали обговорення можливості надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Альянс – "це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ". 

У Білому домі також заявили, що офіційний Вашингтон всіляко підтримує євроатлантичні прагнення Києва, проте рішення щодо приєднання України до НАТО буде ухвалюватися безпосередньо Альянсом.

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