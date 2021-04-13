Наприкінці березня у столиці Латвії Ризі у дворі одного з приватних будинків відбулася вечірка з явним порушенням правил епідемічної безпеки. У ній брало участь близько 10 осіб, які згодом роз'їхалися на машинах з дипломатичними номерами.

Як пише латвійське видання Delfi, господарем вечірки виявився військовий аташе РФ в Латвії Руслан Ушаков.

Фото: delfi.lv

Незадоволені гучною музикою сусіди викликали поліцію, проте після короткої розмови з Ушаковим правоохоронці поїхали, не вживши жодних заходів. Сам військовий аташе після цього почав показувати сусідам непристойні жести, що вони сфотографували.

Представник муніципальної поліції Риги Ласма Грейдане підтвердила, що 27 березня надійшли відразу два виклики про незаконні збори і можливе порушення обмежень щодо COVID-19. На перший виклик першою приїхала Держполіція, а на другий, приблизно за годину - поліція самоврядування. Як пояснила Грейдане, "в межах своїх повноважень, оглянувши двір приватного будинку, поліція порушень не виявила".

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

"Поліція відреагувала, і на вказану адресу виїхав патрульний екіпаж. Однак інформація не підтвердилася - після прибуття поліцейських у дворі були лише мешканці одного домогосподарства", - вказала представник Держполіції Анце Розіте.

Однак свідки вказують, що поліція не заходила в будинок, де сховалися гості. Після закінчення вечірки вони роз'їхалися на автомобілях з дипломатичними номерами.

Реагуючи на публічно висловлену інформацію про те, що сталося 27 березня порушення заходів щодо обмеження поширення Covid-19, 13 квітня Міністерство закордонних справ Латвії висловило протест тимчасовому повіреному посольства Росії в Латвії Вадиму Васильєву, який після від'їзду посла Росії виконує обов'язки керівника дипломатичного представництва.

"Віденська конвенція надає певні привілеї, проте будь-якому представникові дипломатичної служби слід поводитися шанобливо і дотримуватися правових норм приймаючої сторони, а також відповідним чином ставитися до представників правоохоронних установ, які виконують професійні обов'язки", - вказало Міністерство закордонних справ.