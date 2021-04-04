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Болгарія обирає новий парламент

Всього на 240 місць в парламенті Болгарії претендують майже 7 тис. кандидатів.

У неділю, 4 квітня у Болгарії тривають вибори у народні збори – парламент.

Про це пише interfax.com.ua.

“О 07:00 за місцевим часом в країні відкрилися 12 тисяч виборчих дільниць, які працюватимуть до 20:00. У виборах мають право взяти участь 6,7 млн виборців”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Парламент Болгарії є однопалатним, вибори проводяться раз на чотири роки.

Цьогоріч вони проходять на хвилі критики прем'єр-міністра Бойко Борисова, голови партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ), якого звинувачують в нездатності ліквідувати хабарництво і бідність, перебудувати судову систему.

4%-ий бар'єр, згідно з прогнозами, можуть подолати 7 партій. Всього на 240 місць в парламенті Болгарії претендують майже 7 тис. кандидатів.

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