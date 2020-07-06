У Кремлі заявили, що не збираються нападати на материкову Україну з Криму

У Кремлі відреагували на заяву командувача Військово-морських сил України Олексія Неїжпапи про плани Росії почати військову операцію на півдні України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Неїжпапи "абсолютною дурістю", передає російський Интерфакс.

"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, на наш жаль, яке жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході (України, - ред.)", - сказав речник Кремля.

Окрім того, перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Красов заявив, що РФ не готується до захоплення будь-яких територій, однак "нормалізації відносин з Володимиром Зеленським не відбувається".

Напередодні Неїжпапа допустив наступ Росії з Криму. На його думку, сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.

Раніше командувач ВМС заявляв, що для України загроза повномасштабного вторгнення Росії актуальна з 2014 року. Він вважає, що бойова підготовка РФ спрямована і проти України.

Нагадаємо, що в червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ-2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає, що Херсон є кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу: "Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя - від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і дасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря".