У Росії здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-2, є загиблий

В результаті інциденту одна людина загинула, ще одна постраждала.

У Ростовській області Росії приватний вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку, попередньо, через відмову двигуна. В результаті інциденту одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами джерел в оперативних службах, загиблий був бортмеханіком. Постраждалого госпіталізували.

В МНС РФ уточнили, що вертоліт впав на поля поруч із селищем Кірсалово. Це територія поселення, руйнувань там немає.

Зазначається, що Мі-2 здійснив жорстку посадку при проведенні обробки рисових чеків.

Нагадаємо, 26 травня в Росії в результаті жорсткої посадки вертольота Мі-8 на Чукотці загинули чотири людини.

19 травня також у результаті жорсткої посадки загинули троє членів екіпажу вертольота, що виконував навчально-тренувальний політ у Підмосков'ї.