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Суд заочно арештував ще 12 російських літаків за рейси в Крим

Загальна кількість арештованих літаків вже перевищила 200 одиниць.

Суд заочно арештував ще 12 російських літаків за рейси в Крим
Фото: EPA/UPG

Український суд заочно арештував ще 12 російських літаків Boeing та Airbus, які виконували рейси в окупований Крим. Загальна кількість повітряних суден, на які накладено арешти, вже перевищує 200 одиниць.

Про це повідомила прокуратура АР Крим та м.Севастополя.

Літаки арештували в рамках кримінального провадження Служби безпеки України, яке розслідують за ч. 2 ст.332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію), ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) та ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України.

Слідчі встановили, що ці літаки з 2019 року незаконно використовувались для здійснення пасажирських перевезень через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями в Крим розглядається як кримінальне правопорушення, бо ще в березні 2014 року Україна закрила повітряний простір над ним.

Раніше в рамках цієї справи Україна заочно арештувала 199 літаків. В Інтерпол було направлено клопотання про оголошення 109 російських літаків у міжнародний розшук.

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