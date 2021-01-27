Україна попросила Інтерпол оголосити в розшук 109 російських літаків

Органи прокуратури звернулися до українського бюро Інтерполу для внесення 109 російських літаків, які виконували рейси в окупований Крим, до бази міжнародного розшуку.

Про це йдеться на сайті прокуратури АР Крим і Севастополя.

Всього прокуратура встановила близько 500 літаків російських авіакомпаній, які виконували рейси в Крим, на 190 з них накладено арешти рішеннями українських судів.

Нагадаємо, з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострів.

Незважаючи на це російські авіакомпанії продовжують польоти на окупований півострів.

В 2020 році головний кримський аеропорт в Сімферополі обслужив 4,6 млн пасажирів. Майже кожен четвертий з них був пасажиром "Уральських авіаліній". Всього в минулому році в Сімфрополь літали 16 авіакомпаній.