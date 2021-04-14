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"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда "Львів–Ужгород"

Поїзд було скасовано понад рік тому.

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда "Львів–Ужгород"
Фото: brusentsov.com

16 квітня на Львівській залізниці відновлюється рух регіонального поїзда № 829/830 сполученням "Львів–Ужгород".

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

"Скасований понад рік тому поїзд відновлений з метою сполучити чи не найбільш привабливі міста і містечка Закарпаття та Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей", - сказано в повідомленні.

Поїзд вирушатиме з Ужгорода о 05:13 щоденно, окрім середи, зручно прибуваючи до Львова о 10:59. У зворотний рейс зі Львова вирушатиме щоденно, окрім вівторка, о 16:37, прибуватиме до Ужгорода о 22:22.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.

Вартість проїзду в поїзді, який складатиметься із 8 вагонів, становитиме до 75 грн.

Раніше повідомляли, що УЗ скасувала три поїзди в західному напрямку через низький попит. Зокрема, з 13 квітня скасовано поїзди №29/30 Київ–Ужгород та № 5/6 Ужгород–Херсон, з 14 квітня - поїзд №243/244 Київ–Рахів.

При цьому Закарпатська область, куди мали їздити скасовані поїзди, лише 11 квітня вийшла з "червоної" зони карантину. Поїзди не їздили туди близько шести тижнів.

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