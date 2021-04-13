Біткойн встановив новий рекорд, перевищивши позначку $63 тис.

Курс біткойна продовжує бити рекорди напередодні виходу на відкритий ринок оператора найбільшої в США криптовалютної біржі Coinbase Global Inc.

Курс біткойна на 16:09 (час за Києвом) становить $62,93 тис., що на 4,9% вище за позначку на закриття попередньої сесії, за даними CoinDesk. Раніше під час торгів у вівторок ціна криптовалюти піднімалася до рекордних $63,158 тис.

За три місяці біткойн подорожчав на 80%, за останній рік - більш ніж удев'ятеро, передає "Інтерфакс-Україна".

Coinbase здійснить прямий лістинг на біржі Nasdaq 14 квітня.

"Вихід криптовалютної компанії на відкритий ринок - це важливий момент", - зазначає співзасновник платформи криптовалютних гаманців Zumo Нік Джонс, слова якого наводить агентство Bloomberg. Він наголосив: "Це те, що дає змогу користувачам вважати безпечнішою роботу з криптовалютами і загалом підвищує довіру до ринку".

Підйому ринку криптовалют сприяє зростання їх визнання у світі традиційними платіжними системами, включно з Visa та PayPal, а також інвесторами. Goldman Sachs і Morgan Stanley раніше оголосили, що пропонуватимуть своїм заможним клієнтам можливість інвестицій у біткойн та інші криптовалюти.

Американський чипмейкер Nvidia в понеділок заявив, що його виручка від випуску спеціалізованих чипів, призначених для майнінгу криптовалют, у першому фінансовому кварталі (лютий-квітень) становитиме $150 млн, а не $50 млн, як очікувалося раніше.

Водночас не всі експерти очікують подальшого подорожчання криптовалют. Згідно з результатами опитування глобальних фондових керівників, проведеного Bank of America, 74% вважають ринок біткойнів "бульбашкою".

Капіталізація ринку криптовалют загалом, згідно з даними CoinGecko, становить близько $2,2 трлн, біткойна - $1,17 трлн.