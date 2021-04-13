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У Вишгороді відремонтували приймальне відділення центральної лікарні

Загальна вартість проєкту склала 6,5 млн грн.

У Вишгороді відремонтували приймальне відділення центральної лікарні

У Вишгородській центральній районній лікарні завершалась модернізація приймального відділення. Капітальний ремонт проходив у рамках президентської програми «Велике будівництво». Про це, як повідомляє пресслужба Київської ОДА, заявив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Загальна вартість проєкту склала 6,5 млн грн.

«Ми продовжуємо розвивати медичну інфраструктуру Київщини. Активно почали це робити ще в минулому році. І вже зараз маємо сім оновлених приймальних відділень в опорних лікарнях. Серед них – і Вишгородська ЦРЛ. Щодо планів на 2021 рік – завершення робіт ще на п’яти об’єктах. Паралельно будемо вдосконалювати освітню інфраструктуру нашої області, будувати нові спортивні локації та розвивати дорожню галузь. Завдяки цьому ми розвиваємо Київщину комплексно на всіх ключових рівнях», – зазначив Володін.

Голова ОДА уточнив, що модернізація приймально-діагностичного відділення в опорному медзакладі Вишгородського району має низку переваг як і для лікарів, так і для пацієнтів. Зокрема нове обладнання дає змогу медикам своєчасно визначати діагнози, проводити хворим необхідні обстеження, а також оперативно здійснювати передопераційну підготовку.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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