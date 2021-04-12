Суд наклав арешт на головний офіс банку "Аркада"

На початку березня будівлю виставили на продаж за 971 млн грн.

Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури і в рамках кримінального провадження наклав арешт на головний офіс банку "Аркада", який збанкрутував у 2020 році.

Про це повідомляє Finbalance.

За версією правоохоронців, мажоритарний акціонер і ексглава правління банку "Аркада" Костянтин Паливода разом з кількома іншими особами завдав фінустанові майнової шкоди на 50 млн грн через видачу кредиту для ТОВ "ФК «Юг Капітал»".

Ці кошти були перераховані за векселі ТОВ “Фінробінс” на ТОВ “Будметконструкцiї” та за векселі на рахунки ТОВ "Прима Торгпостач" і ТОВ "Інвест Системз". Як зауважується, усі пред’явлені для платежу векселі є простроченими.

Правоохоронці пов’язують ТОВ "Будметконструкцiї", ТОВ "Прима Торгпостач" і ТОВ "Інвест Системз" з Костянтином Паливодою і банком "Аркада".

Згідно з судовими матеріалами, ліквідатор банку "Аркада" звертався із заявою про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні і подавав клопотання про арешт згаданого нерухомого майна як основного активу банку.

У вересні 2020 року Паливоді було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року київський забудовник "Будеволюція", пов'язаний з "Аркадою", отримав позику в розмірі 260 млн гривень від Олега Неліна, колишнього помічника "регіонала" Миколи Злочевського. На забезпечення кредиту банк "Аркада" передав власний офіс (площею 14,1 тис. кв. м) і земельну ділянку під ним (площею 0,53 га).

Несвоєчасне обслуговування боргу забудовником дозволило кредитору переоформити на себе право власності на будівлю та землю. Це сталося 21 липня 2020 року, ще через десять днів він передав нерухомість в іпотеку третій особі, Тарасу Бурдейному. У результаті капітал банку впав нижче від нормативного рівня, і НБУ був змушений закрити його.

19 серпня 2020 року Печерський суд наклав арешт в рамках забезпечення позову Фонду до "Будеволюції", Неліна і Бурдейного про оскарження правочинів, які призвели до виведення з власності банку "Аркада" його головного офісу.

В січні 2021 року до Печерського суду надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення позову, яке суд задовольнив.

На початку березня головний офіс банку "Аркада" виставили на продаж за 971 млн гривень як основний актив збанкрутілого банку.

Фонд гарантування вкладів заявляв, що будівля колишнього головного офісу "Аркади" та земля під ним - основний актив банку. Оціночна вартість нерухомості - понад 770 млн грн, або 60% вартості усіх активів банку.

Кредитори виставили збанкрутілому банку вимоги на 621 млн грн, і перспектива їх задоволення фактично залежить від того, чи вдасться банку повернути собі цю будівлю.