У Раді вирішили перевірити наглядову раду та правління "Укрзалізниці"

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради по "Укрзалізниці" вирішила провести детальне розслідування діяльності наглядової ради та правління компанії.

Про це повідомила пресслужба "Слуги народу".

"За попередньою оцінкою членів ТСК, дохід «Укрзалізниці» від вантажоперевезення на 2021 рік штучно завищений на 18,6%, або на 13,4 млрд грн. Також штучно завищуються доходи від пасажирських перевезень на тлі їхнього падіння. Члени ТСК розцінюють фінансовий план «Укрзалізниці» на 2021 рік як фікцію, не реальну до виконання. Вирішено провести детальне розслідування діяльності наглядової ради та правління «Укрзалізниці» і за результатом розслідування винести відповідне рішення Президенту, прем’єр-міністру та міністру інфраструктури", – сказала представниця "Слуги народу" Юлія Гришина, яка очолює ТСК.

На сайті УЗ тим часом повідомляється, що компанія сподівається на конструктивну співпрацю з ТСК для встановлення та ліквідації причин, що призвели до погіршання показників роботи компанії.

Нагадаємо, що в березні 2021 року Кабінет міністрів несподівано звільнив голову правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака.

В.о. голови "Укрзалізниці" у зв'язку з відставкою Жмака знову став член правління Іван Юрик, який уже виконував ці обов'язки після звільнення Євгена Кравцова і Желько Марчека.