Мінекономіки констатувало припинення росту цін на цукор

Роздрібна ціна цукру зафіксувалася на рівні 24,5 грн за кілограм в очікуванні збільшення імпорту.

Про це повідомила пресслужба Міністерство розвитку економіки та сільського господарства.

"Станом на сьогодні роздрібна ціна зафіксувалася на рівні 24,5 грн за кілограм. Ми розуміємо необхідність у забезпеченні учасників виробничого процесу цукровою сировиною, насиченні внутрішнього ринку достатніми обсягами цукру та стабілізації цінової ситуації. З цією метою в березні Мінекономіки видало ліцензії на імпорт 120 тис. тонн цукру-сирцю", - цитує пресслужба слова заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького.

За словами заступника міністра, зараз Мінекономіки розглядає питання щодо видачі найближчим часом ліцензій на імпорт додаткових 50 тис. тонн цукру-сирцю. Крім того, у лютому-березні було завезено 40 тис. тонн цукру за встановленою тарифною квотою із нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Висоцький зауважив, що собівартість цукру з ввезеної цукрової сировини, за інформацією учасників ринку, становить близько 20 грн/кг. Відповідно, після здійснення імпорту у найближчі тижні цінова ситуація вирівняється і цукор стане доступнішим для українців.

"Тим часом в парламенті розглядають можливість тимчасового обнулення імпортного мита на ввезення цукру білого в Україну, що також сприятиме насиченню внутрішнього ринку цукром," - додав Висоцький.

Крім того, учасники ринку були також поінформовані, що за оперативними даними областей у 2021 році очікується посіяти цукрові буряки на площі майже 230 тис. га, що дозволить повністю задовольнити внутрішній ринок цукром власного виробництва у наступному маркетинговому році (вересень 2021 - серпень 2022), а також експортувати надлишок на зовнішні ринки.

У відомстві пояснили, що, оскільки у 2021-2022 маркетинговому році внутрішнє споживання цукру оцінюється у 1,2 млн тонн, то враховуючи необхідність формування перехідних запасів залишків цукру на кінець маркетингового року на рівні не менше як 250 тис. тонн, прогнозований обсяг імпорту цукру складе 110 тис. тонн.