​АМКУ запідозрив двох великих виробників цукру в ціновій змові

Комітет не знайшов об'єктивних причин різкого подорожчання цукру в 2020 році.

Антимонопольний комітет у понеділок відкрив справу проти "Астарти" (засновник і найбільший акціонер - Віктор Іванчик) та "Радехівського цукру" (власник - Pfeifer & Langen) за ознаками антиконкурентної змови на ринку білого цукру.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Розслідування комітету встановило, що з вересня компанії схоже підвищували оптово-відпускні ціни на цукор: протягом вересня-листопада 2020-го – в середньому на 48%.

Хоча в 2020 році обсяги виробництва цукру в Україні скоротилися на 22,3%, комітет не вбачає об'єктивних причин для такої динаміки цін. Дефіциту цукру в державі не було з огляду на перехідні запаси, обсяги імпорту і тенденцію до зниження внутрішнього споживання.

Цукристість буряків торік у цілому по Україні знизилась на 1,7%, врожайність – на 7,8%, відповідні посівні площі скоротилися на 2,7%.

Світові ціни на цукор не росли так сильно, як в Україні; не було ні значних валютних коливань, ні збільшення податків.

АМКУ вбачає, що група "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор", які разом займають приблизно 40% ринку, схожими діями обмежили конкуренцію на ринку та отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень.

В рамках розслідування вивчаються дії інших виробників.

Комітет планує також вивчити зростання цін на інші соціально важливі продукти.