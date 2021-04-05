Марченко побачив "світло в кінці тунелю" в переговорах із МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна наближається до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав увечері в неділю в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми дивимось оптимістично у напрямку перемовин, ми бачимо певний прогрес. Останнім часом він досить-таки успішний, і останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, він свідчить про те, що ми наближаємося до порозуміння по деяких питаннях, які ще буквально місяць тому, два місяці тому було складно реалізовувати. Зараз ми бачимо світло в кінці тунелю. Ми йдемо по цьому сценарію, він для нас основний", - сказав Марченко.

Він підкреслив, що вимоги МВФ для отримання нового траншу не є новими - Україна має заново виконати ті зобов'язання, які вже були реалізовані, але з тих чи інших причин скасовані.

"Основні ключові перепони в співпраці - це не нові зобов'язання, а зобов'язання попередніх періодів, які ми маємо відновити", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

Цієї зими в Україні працювала онлайн-місія МВФ, але рішення про перегляд програми та виділення нового траншу так і не було прийнято.

В кінці березня в МВФ заявили, що діалог з Україною буде продовжено "впродовж кількох місяців". Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно сказав, що державі вже некомфортно без грошей МВФ.