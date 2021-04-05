Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
ГоловнаЕкономікаФінанси

Марченко побачив "світло в кінці тунелю" в переговорах із МВФ

"Останній дзвінок прем'єра свідчить, що ми наближаємося до порозуміння".

Марченко побачив "світло в кінці тунелю" в переговорах із МВФ
Фото: Подробности

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна наближається до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав увечері в неділю в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми дивимось оптимістично у напрямку перемовин, ми бачимо певний прогрес. Останнім часом він досить-таки успішний, і останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, він свідчить про те, що ми наближаємося до порозуміння по деяких питаннях, які ще буквально місяць тому, два місяці тому було складно реалізовувати. Зараз ми бачимо світло в кінці тунелю. Ми йдемо по цьому сценарію, він для нас основний", - сказав Марченко.

Він підкреслив, що вимоги МВФ для отримання нового траншу не є новими - Україна має заново виконати ті зобов'язання, які вже були реалізовані, але з тих чи інших причин скасовані.

"Основні ключові перепони в співпраці - це не нові зобов'язання, а зобов'язання попередніх періодів, які ми маємо відновити", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

Цієї зими в Україні працювала онлайн-місія МВФ, але рішення про перегляд програми та виділення нового траншу так і не було прийнято.

В кінці березня в МВФ заявили, що діалог з Україною буде продовжено "впродовж кількох місяців". Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно сказав, що державі вже некомфортно без грошей МВФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також