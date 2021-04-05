Капіталізація ринку криптовалют досягла рекордних 2 трильйонів доларів

Капіталізація криптовалютного ринку 5 квітня досягла позначки $2,02 трлн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані ринкових трекерів CoinGecko та Blockfolio.

Підвищення капіталізації за останні кілька місяців пояснюються збільшенням попиту на криптовалюти як з боку інституційних, так і з боку роздрібних інвесторів.

Зазначається, що сплеск криптовалютної капіталізації очолив Bitcoin, який встановив черговий рекорд, утримуючи ринкову капіталізацію в 1 трлн доларів протягом цілого тижня. Востаннє біткойн подорожчав на 1% - до 58 820 доларів. Перед тим він досяг історичного рекорду у понад 61 000 доларів, але з тих пір торгується у відносно вузькому діапазоні.

Etherium, друга за величиною криптовалюта за рівнем ринкової капіталізації, виріс на 1,5% - до 2 107 доларів, при ринковій капіталізації 244 мільярди доларів. Минулої п’ятниці він досяг рекордного рівня - 2144,99 доларів.

Цього року Bitcoin виріс більш ніж на 100%, тоді як Etherium набрав майже 190%. В лютому ринкова капіталізація Bitcoin досягла 1 трильйону доларів.

Збільшення ціни Bitcoin було викликане появою ознак того, що криптовалюта отримує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до фінансової корпорації BNY Mellon.

Втім, багато аналітиків і інвесторів як і раніше скептично ставляться до недостатньо врегульованого, вкрай волатильного цифрового активу як криптовалюта.