​Дефіцит Пенсійного фонду у першому кварталі 2021 року склав 7,5 млрд гривень

Доходи за цей період склали 116,6 млрд грн при витратах в 124,1 млрд грн.

Дефіцит Пенсійного фонду (ПФ) в січні-березні 2021 року склав 7,5 млрд грн. Про це повідомляється на його сайті в понеділок.

Згідно з даними на сайті Фонду, доходи за цей період склали 116,6 млрд грн при витратах в 124,1 млрд грн.

Надходження ПФ в лютому склали 40,1 млрд грн, з них 26,2 млрд грн - власні доходи, а 13,9 млрд грн - кошти з держбюджету.

При цьому надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) в березні склали 23,3 млрд грн при запланованих 24 млрд грн, тоді як в першому кварталі цей показник склав 66,2 млрд грн, що на 3,3 млрд грн менше очікуваного показника, свідчать оприлюднені дані.

Нагадаємо, Пенсійний фонд завершив 2020 рік із дефіцитом 13,2 млрд гривень. При цьому дофінансування дохідної частини за рахунок коштів держбюджету становило 184,5 млрд грн, що на 4,5% менше порівняно з показником 2019 року.