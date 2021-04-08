На будівництво доріг Київщини витратять більше мільярда гривень

У рамках президентської програми “Велике будівництво” в Київській області планують відновити 52 об’єкти дорожньої інфраструктури. На оновлення об’єктів дорожнього господарства з бюджету буде витрачено понад 1 млрд грн, ще 175 млн грн візьмуть з залишку субвенції 2020 року, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.
За словами заступника голови КОДА Андрія Лісовика, на 47 об‘єктах буде здійснено капітальний ремонт.
Це, в першу чергу, реконструкція 29 доріг загального користування місцевого значення та 18 вулиць і доріг комунальної власності. Також планують здійснити 3 поточних середніх ремонти доріг місцевого значення, повністю оновити 1 дорогу місцевого значення та побудувати 1 нову дорогу комунальної власності.
Зазначається, що загалом за програмою Президента Володимира Зеленського в Київській області планують оновити близько 50 км дорожнього покриття на дорогах місцевого значення та заасфальтувати 59 км вулиць та доріг комунальної власності.
Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця 2023 року буде відновлена вся мережа (більше 20 тис. км) загальнодержавних доріг.