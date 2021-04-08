На будівництво доріг Київщини витратять більше мільярда гривень

Капітальний ремонт буде здійснено на 47 об‘єктах.

У рамках президентської програми “Велике будівництво” в Київській області планують відновити 52 об’єкти дорожньої інфраструктури. На оновлення об’єктів дорожнього господарства з бюджету буде витрачено понад 1 млрд грн, ще 175 млн грн візьмуть з залишку субвенції 2020 року, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

За словами заступника голови КОДА Андрія Лісовика, на 47 об‘єктах буде здійснено капітальний ремонт.

Це, в першу чергу, реконструкція 29 доріг загального користування місцевого значення та 18 вулиць і доріг комунальної власності. Також планують здійснити 3 поточних середніх ремонти доріг місцевого значення, повністю оновити 1 дорогу місцевого значення та побудувати 1 нову дорогу комунальної власності.

Зазначається, що загалом за програмою Президента Володимира Зеленського в Київській області планують оновити близько 50 км дорожнього покриття на дорогах місцевого значення та заасфальтувати 59 км вулиць та доріг комунальної власності.