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На Хортиці відбудують аварійний Музей козацтва з унікальним фондом

Острів Хортиця - це єдина комплексна історико-культурна та природна пам’ятка, що охоплює період від мезоліту до XX сторіччя.

На Хортиці відбудують аварійний Музей козацтва з унікальним фондом

Музей історії козацтва на острові Хортиця планують повністю реконструювати та знову відкрити для відвідувачів. Музей, який припинив свою роботу ще у 2015 році, буде оновлено відповідно до ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми "Велика реставрація", повідомила пресслужба Запорізької ОДА.

Острів Хортиця - це єдина комплексна історико-культурна та природна пам’ятка, що охоплює період від мезоліту до XX сторіччя. Музей, історії запорозького козацтва, що розташований у Національному заповіднику “Хортиця”, було відкрито у 1983 році. Довгий час ремонту споруди не приділяли належної уваги, через що у 2015 році музей було зачинено через аварійний стан будівлі.

Унікальний фонд вдалось зберегти, проте приміщення зовсім не пристосовані для проведення виставок та демонстрації експонатів.

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух впевнений, що спільними зусиллями Музей вдасться відновити. Він зазначив, що усе повинно робитись комплексно, за сучасними підходами, зберігаючи унікальність острова.

“У рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського за участю Міністерства культури України буде оновлено 150 культурних об'єктів. У тому числі і наш Музей історії запорізького козацтва. Майже сто тисяч унікальних експонатів, декілька діорам, артефакти, що є тільки на Хортиці - все це стане доступним для тисяч поціновувачів історії та культури", - наголосив Старух. 

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за три роки планується відбудувати та реставрувати 150 об'єктів культурної спадщини – замків, фортець, музеїв і так далі. На 2021 рік бюджетом передбачено виділити 2 мільярди гривень на реалізацію програми.

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