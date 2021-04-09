Нацкомісія з цінних паперів анулювала ліцензію найстарішій в країні фондовій біржі

"Українська фондова біржа" була створена в жовтні 1991 року постановою уряду.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) анулювала ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ПрАТ "Українська фондова біржа" (УФБ, Київ) - найстарішої фондової біржі країни, створеної в жовтні 1991 року постановою уряду.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії адміністративними даними протягом 2020 року", - йдеться в аргументації рішення регулятора від 6 квітня, оприлюдненого на його сайті.

Згідно з інформацією на сайті УФБ, минулий рік вона завершила з чистим прибутком 0,16 млн грн проти чистого збитку 0,25 млн грн роком раніше, виручка наразі не оголошувалася, а в 2019 році вона дорівнювала 4,02 млн грн.

Активи біржі на кінець 2020 року становили 17,09 млн грн, у тому числі основні кошти - 13,21 млн грн. Вільні грошові кошти біржі дорівнювали 2,8 млн грн, власний капітал - 16,09 млн грн.

Основними акціонерами УФБ, відповідно до системи розкриття НКЦПФР, є ТОВ "Джесван" - 34,45% і ТОВ "Український контракт" - 53,85%, а в держреєстрі бенефіціаром вказано главу правління Валентина Оскольського.

У реєстрі фондових бірж НКЦПФР зареєстровано ще чотири: ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" (УМВБ), ПАТ "Українська біржа" (УБ), ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (всі три - Київ) і ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" (Дніпро), хоча в попередні роки число фондових бірж в Україні доходило до десяти.