​Мінфін здійснив рекордне залучення коштів на аукціонах ОВДП на фінансування держбюджету

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 51 439 млн гривень.

Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті і два - в іноземних, здійснивши рекордне залучення коштів - 51,39 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці, 6 місяців, 7 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 3 роки та 5 років, в доларах США - 1 рік і в євро - 1 рік.

Від розміщення цінних паперів в нацвалюті до бюджету було залучено 42,1 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,0%, 6-місячних – 10,5%, 7-місячних – 10,75%, 1-річних – 11,56%, 1,5-річних – 11,7%, 3-річних – 11,98%, в той час як 5-річних – 12,18%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП - залучено $266 млн та €56,7 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,8%, а в євро - 2,5%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 51 439 млн грн.

Нагадаємо, у січні Мінфін вперше за шість років випустив 7-річні облігації.