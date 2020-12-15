Верховна Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу з правками, що створили правову колізію (оновлено)

Під час розгляду було враховано декілька правок, зокрема ті, що стосуються закупівлі ліків.

Верховна Рада ухвалила внесення змін до Бюджетного кодексу, покликані врегулювати питання, пов’язані із проєктом держбюджету на наступний рік. Без ухвалення цього документу нардепи не могли перейти до розгляду бюджету.

За законопроєкт проголосували 311 нардепів, повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Під час розгляду було враховано декілька правок, зокрема ті, що стосуються закупівлі ліків.

"Якщо закупівля ліків не відбувається вчасно або ліки і вакцини замовляються в цьому році, а приїдуть в наступному, то кошти згорають наприкінці року. Ситуація, яка відбулася цього року за керівництва пана Степанова довела, що кілька мільярдів гривень, виділені на закупівлю цього року, в нас просто згорять. Деякі ліки дійсно виробляються довго, ми вносимо правки в кодекс, щоб дозволити брати на себе довгострокові зобов'язання при закупівлі ліків та вакцин. Це означає, що цього року ми можемо замовити ті чи інші ліки, і лише коли вони будуть вироблені, ми за них заплатимо", - пояснила Ольга Стефанішина від фракції "Голос".

Також врахували правку Галини Васильченко ("Голос") про збереження акцизу з пального в місцеві бюджети. Очікується, що це принесе додаткові 7,5 млрд грн громадам.

Оновлено. Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram повідомив, що парламентарі проголосували за ще одну правку до кодексу щодо акцизів, і ця правка не узгоджується з уже прийнятою.

"Вийшла невелика колізія. Ці правки повпливали на баланс всього Бюджету 2021 року. На ті ж субвенції за областями. У ці хвилин засідає бюджетних комітет і намагається знайти вихід, як тепер збалансувати бюджет", - пояснив Железняк.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олександр Гончаренко додав, що одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на пальне в фондах місцевих бюджетів на рік, а друга - на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів держбюджету.

Загалом реалізація законопроєкту за предметом правового регулювання:

врегулює бюджетні відносини з урахуванням адміністративно-територіальної реформи;

забезпечить зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет, зниження ризиків, пов’язаних із ймовірністю збільшення витрат за державними деривативами у майбутньому;

забезпечить надання підтримки державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва;

врегулює залучення коштів Єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету;

врегулює забезпечення прав, законних інтересів та рівних умов платників податків та визначення механізму надходження та використання коштів від сплати податкового боргу платниками податків, які перебувають на обліку як суб’єкти ВЕЗ "Крим";

врегулює збалансування показників відповідних місцевих бюджетів та уникнення ризику виникнення простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати на кінець бюджетного періоду

унормує питання здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій у 2021 році;

забезпечить узгодження норм Бюджетного кодексу України із змінами, внесеними до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України "Про публічні закупівлі", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад", "Про повну загальну середню освіту".

Зміни, зокрема, надають Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, зокрема за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України. Цей крок має зменшити очікуване пікове навантаження на державний бюджет.

Також запроваджується інструмент надання державних гарантій на портфельній основі, спрямований на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада має ухвалити проєкт бюджету в другому читанні. Учора профільний Комітет схвалив текст проєкту бюджету до розгляду, проти ухвалення документу висловився один член Комітету - Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), утримався також один - Володимир Цабаль (фракція "Голос").

Дмитро Разумков висловлював надію на "спокійне" ухвалення Радою проєкту бюджету, яке дозволить уникнути "так званих новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

Докладніше про те, що саме в проєкті бюджету викликає невдоволення та суперечки серед народних депутатів, читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2021: кошторис бідної країни, яка перебуває у кризі".