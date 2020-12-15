Торгові центри "Амстор" пішли з молотка за 456 млн гривень, їх купив Мазепа

ЗМІ писали, що Ігор Мазепа може купувати активи мережі "Амстор" в інтересах Вадима Новинського.

14 грудня в системі Прозорро.Продажі відбувся аукціон з продажу кількох торгових центрів, земельних ділянок, торгового обладнання мережі "Амстор" у Запоріжжі, Маріуполі, Мелітополі, Краматорську, Кременчуку, Бердянську, Одесі.

Переможцем аукціону з пропозицією 456 млн грн стало ТОВ "Мадера Девелопмент" (за даними держреєстру, кінцевий бенефіціар - засновник і глава інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа). Стартова ціна на лот була 283,5 млн грн.

Продаж відповідних об’єктів нерухомості відбувся в рамках ліквідації ТОВ "Амстор", яке було визнане банкрутом постановою Госпсуду Дніпропетровської області від 23.07.2019 в справі №904/9795/16, пише Finbalance.

На початку грудня Укрексімбанк заявляв, що згаданий аукціон з продажу активів мережі "Амстор" відбувається в рамках врегулювання простроченої кредитної заборгованості ТОВ "Амстор".

Нагадаємо, що мережу "Амстор" контролював Вадим Новинський: він зайшов у цей актив у 2009 році. Водночас на початку 2015 року між "Смарт-Холдингом" Новинського та одним з міноритаріїв "Амстора" Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах. Судячи з повідомлень у пресі, суперечки тривають й донині.

При цьому ЗМІ писали, що Ігор Мазепа може купувати активи мережі "Амстор" в інтересах Вадима Новинського. Раніше ТОВ "Мадера Девелопмент" уже придбало торговий центр "Амстора" в Маріуполі, а також трансформаторну підстанцію в Запоріжжі й три земельні ділянки в Полтаві, Одесі та Маріуполі.