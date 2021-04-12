У Харкові розпочали будівництво нового корпусу онкоцентру

Упродовж 2021 року на об’єкті планують провести роботи першої та другої черги будівництва.

У рамках програми Президента «Велике будівництво» розпочалися роботи зі створення нового корпусу онкологічного центру у Харкові. Із ходом робіт у суботу, 10 квітня, ознайомилася голова Харківської ОДА Айна Тимчук. Про це повідомляє сайт облдержадміністрації.

На об’єкті розпочато роботи з монтажу першої колони майбутнього лікувально-діагностичного корпусу онкологічного центру. До цього тривав процес підготовки.

Крім цього, тривають роботи з монтажу баштового крана, за допомогою якого будуть встановлювати змонтовані колони. Всього на даний момент на об’єкті задіяно три бригади робітників.

«Наразі триває монтаж першої колони, від якої залежить уся конструкція нашого об'єкту. У конструкції в середньому 18 виробів. До цього проводили посилення, армування каркасу. Всі ці роботи велися і ведуться на цей час», - зазначив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Харнам.

За словами директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Сергія Жукова, упродовж 2021 року на об’єкті планують провести роботи першої та другої черги будівництва.

«Плануємо провести роботи з облаштування покрівлі, стінових огороджень, провести скління. Також планується монтаж газової котельні, щоб при додатковому виділенні коштів виконувати внутрішні оздоблювальні роботи та облаштування інженерних мереж», - заявив він.

На реалізацію проєкту в 2021 році передбачено 190,6 млн грн. Ця сума складається з субвенції з державного бюджету, коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів обласного бюджету.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що у рамках президентської програми у другій половині 2021 року розпочнеться реконструкція обласних лікарень по всій Україні.