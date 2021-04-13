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Радник Зеленського попередив про необхідність секвестру без грошей МВФ

Україну в вересні чекають пікові витрати за державним боргом.

Радник Зеленського попередив про необхідність секвестру без грошей МВФ
Фото: ТСН

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що без грошей Міжнародного валютного фонду потрібен буде секвестр бюджету.

Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

У вересні на Україну очікують пікові виплати за державним боргом, і держава має до цього часу знайти ці гроші. Уряд розраховує до цього часу отримати транш від МВФ, і за словами Устенка, дедлайн для позитивного вирішення цього питання - липень.

"До липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою", - сказав він.

Зокрема, Верховна Рада має внести зміни в законодавство для підвищення незалежності Нацбанку та ухвалити інші законопроєкти, необхідні для кредиту. "Як тільки будуть прийняті законопроекти, які стосуються судів та антикорупційних питань, я б вважав, що все, що було обіцяно, вже зроблено. І ми можемо виходити на засідання ради директорів МВФ", - сказав Устенко.

"Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план Б. Якщо законопроєкти, необхідні для перегляду програми, не будуть проголосовані вчасно, тоді потрібно відразу ж починати підготовку до перегляду бюджету. Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати", - підкреслив Устенко.

В цьому випадку також доведеться позичати гроші на зовнішніх ринках під більш високі відсотки. "Без МВФ це буде на 1-2 п. п. вище, як преміальні. І це буде досить зухвала політика, коли береться дорогий ресурс", - сказав він.

Поки що, вважає Устенко, базовий варіант з отриманням кредиту МВФ є достатньо ймовірним. "Шанси на те, що ми встигнемо все в строк і отримаємо фінансування МВФ, досить високі. Точно вище, ніж 50%", - сказав він.

Нагадаємо, що перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

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