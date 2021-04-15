SkyUp закрив продаж квитків на 15 маршрутів у Європу з Києва і Львова

Український лоукостер SkyUp вилучив із системи бронювання відразу 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу. Ці маршрути авіакомпанія планувала запустити в літньому розкладі 2021 року, повідомляє профільне видання Аvianews.

Тепер неможливо купити авіаквитки на всі маршрути з аеропорту "Бориспіль" до Німеччини - Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Також продаж закрито на маршрути Київ-Копенгаген, Київ-Стокгольм і Київ-Острава.

Маршрутна мережа зі Львова скоротилася за рахунок рейсів в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж і Прагу.

Наразі невідомо, з чим пов’язане закриття одразу 15 авіарейсів. Зазвичай авіаперевізники закривають продаж квитків на рейси, якщо на них немає попиту.

При скасуванні авіарейсів SkyUp зараховує витрачені гроші на баланс у особистому кабінеті пасажира. Їх можна використати на купівлю квитків на інші маршрути авіакомпанії.