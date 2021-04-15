Лакшмі Міттал пообіцяв інвестувати мільярд доларів у завод в Кривому Розі

Два роки назад проти "АрселорМіттал" відкрили справу за статтею "екоцид".

Індійський мільярдер Лакшмі Міттал пообіцяв інвестувати мільярд доларів в металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це він сказав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 14 квітня.

Фото: president.gov.ua

Відповідний меморандум було підписано того ж дня між міністром економіки Ігорем Петрашком та гендиректором "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

Фото: ukraine.arcelormittal.com

Компанія пообіцяла впровадити на підприємстві сучасні та екологічні технології виробництва.

"Ми очікуємо поступового відновлення інвестиційної активності в країні після кризового 2020 року, і співпраця з найбільшим світовим виробником сталі послугує потужним сигналом інвесторам про те, що час інвестувати в Україну настав", - прокоментував підписання меморандуму Петрашко.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" щорічно виробляє близько 6 мільйонів тонн сталі, понад 80% своєї продукції експортує. На підприємстві працюють більше 29 тисяч українців.

За даними компанії, "АрселорМіттал" за 15 років роботи в Україні вклала понад 5 мільярдів доларів у розвиток виробництва.

Нагадаємо, що у 2019 році Служба безпеки України порушила справу проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Кривий Ріг - рідне місто президента України Володимира Зеленського.