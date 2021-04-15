​В Україні вперше забрали ліцензію у діючого оператора газових мереж

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг в середу, 14 квітня, анулювала ліцензію з розподілу газу ПАТ "Донецькоблгаз" з 1 серпня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Таке рішення пов'язано з відключенням котелень посеред опалювального сезону на початку 2021 року та величезними боргами "Донецькоблгазу" перед оператором газотранспортної мережі.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, це вперше в історії України ліцензії позбавлено діючого оператора газових чи електричних мереж.

Компанія двічі протягом 2020 року не виконала умови договору з транспортування природного газу, укладеного з ТОВ "Оператор ГТС України", в частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопада та грудня 2020 року. Це призвело до того, що заборгованість "Донецькоблгазу" станом на 16 березня за врегулювання щодобових небалансів за ці місяці становила 353,9 млн грн, або 87,12% від загальної їх вартості.

"Дії «Донецькоблгазу» - це не просто повторне порушення ліцензійних умов, це диверсія проти споживачів, проти країни. Адже минулого місяця це підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго попри чітку позицію Регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК «Нафтогаз України» щодо неприпустимості таких відключень. Державі не потрібен ліцензіат, що накопичує борги перед оператором ГТС та відключає теплокомуненерго", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час розгляду цього питання на засіданні комісії 14 квітня.

Хто замінить "Донецькоблгаз", поки що невідомо.

"Переважна кількість мереж підприємства - це державна власність. Тому ми звертаємося до Міненерго, Фонду держмайна, Нафтогазу як власника 38 відсотків акцій «Донецькоблгазу» з тим, щоб вони визначилися, якому підприємству будуть передані ці мережі", - сказав Тарасюк.

Власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії, ймовірно, підконтрольні Сергію Курченку.