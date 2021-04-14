Кабмін затвердив законопроєкт про скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в Ощадбанку

Один з найбільших державних банків втратить важливу конкуренту перевагу.

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив законопроєкт про скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в Ощадбанку.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

В Україні державна гарантія за вкладами населення для членів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГФО) обмежена сумою 200 тис. гривень, її планують підняти до 600 тис. гривень.

В той же час Ощадбанк має особливий статус, прописаний в ст. 57 закону "Про банки і банківську діяльність". Завдяки цьому держава гарантує вклади фізичних осіб в Ощадбанку в повному обсязі.

Установа не є учасником ФГВФО і не відраховує йому регулярні збори, за рахунок яких виплачують вклади в ліквідованих банках.

Законопроєкт передбачає набуття Ощадбанком статусу учасника ФГВФО.

Розмір початкового збору для Ощадбанку встановлено на рівні 1% від регулятивного капіталу.

Регулярний збір буде сплачуватися банком лише з розрахунку базової річної ставки, без диференційованих зборів.

Економічною підставою для поширення на Ощадбанк єдиної для всіх банків системи гарантування депозитів є майбутня приватизація. Міноритарним акціонером державного банку має стати міжнародний інвестор, тому збереження повної держгарантії не є можливим.

Розмови про скасування державної гарантії в Ощадбанк ведуться щонайменше з 2015 року.