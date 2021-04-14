ДБР виявило "скрутку" на 1,6 млрд гривень

Державне бюро розслідувань виявило "скрутку" товарів на 1,6 млрд гривень, внаслідок якої держава отримала збитки на суму понад 270 млн гривень.

Про це йдеться на сайті ДБР.

"Скрутку" знайшли шляхом вибіркового аналізу окремих фірм-імпортерів.

"Встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності імпортували товари та реалізовували їх в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку. Застосовувалася схема пересортування: коли товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався – за іншою. При цьому суб’єкти господарювання виводили імпорт в тіньовий обіг, реалізовуючи товар за готівку, а податкові зобов’язання – ПДВ, за гроші передавали іншим юридичним особам, що займаються т.з. «скрутками»" - йдеться в повідомленні.

Перевірка стосувалася тільки першого кварталу 2021 року, тому насправді масштаби "скруток" можуть бути більшими.

"Аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, що концентрували фінансові потоки, і по напрацьованих схемах виходили з-під податкового навантаження. Зараз вивчається діяльність і інших суб’єктів господарювання, які задіяні у масштабних фінансових маніпуляціях", – заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Державна податкова служба зупинила реєстрацію накладних компанії, задіяних в цій схемі.

Нагадаємо, що "скрутка" полягає в уникненні від сплати 20% ПДВ за допомогою так званих конвертаторів, які беруть за свої послуги менший відсоток, наприклад, тільки 8%.