НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ

Базова річна пропозиція буде діяти з травня до кінця квітня 2022 року.

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг на засіданні в середу ухвалила постанову про річну ціну на газ.

Засідання транслювалося на Youtube-каналі комісії.

До 25 квітня всі постачальники газу повинні розмістити на своєму сайті базову річну пропозицію строком дії з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Протягом цього періоду він не має права збільшувати ціну природного газу.

Крім базової річної пропозиції, постачальник має право пропонувати інші тарифи, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов річного тарифу. На відміну від річної пропозиції, їх можна буде змінювати, попередивши споживача не пізніше ніж за один місяць.

"Рішення надважливе. З 1 травня річна ціна буде введена за замовчуванням. Тобто всі споживачі отримають річну ціну на газ. Це позбавить від турбулентності з цінами на газ. Ціна буде одна", - прокоментував ухвалене рішення голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи на газ.