ЄБРР відкрив новий чорнобильський фонд для України

Європейський банк реконструкції та розвиту і Міжнародна агенція з атомної енергії продовжать надавати Україні допомогу в ліквідації Чорнобильської катастрофи в рамках нового чорнобильського фонду - Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Про це йдеться в заяві банку, який буде керувати проєктом і розпоряджатися фондом.

Новий донорський фонд РМСЧ був заснований ЄБРР у листопаді 2020 року на прохання уряду України. Його створили в фінансування розробки комплексного плану для Чорнобиля, консолідації поточних планів, а також оптимізації та інтеграції усіх підходів до поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

Напередодні 35-ї річниці катастрофи свій внесок до нового фонду зробила Україна. Його сума поки що не повідомляється.

"Не дивлячись на безпрецедентний рівень міжнародного співробітництва в питаннях перетворення Чорнобиля протягом останніх десятиліть, виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження залишаються найскладнішими в світі операціями із забезпечення ядерної безпеки. РМСЧ намагатиметься забезпечити можливості для вирішення цих проблемних питань. ЄБРР готовий надати свої послуги в якості керівника проєкту та розпорядника фонду", - прокоментував запуск РМСЧ директор Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Бальтазар Ліндауер.

Згідно з повідомленням, ЄБРР та МАГАТЕ домовились допомагати Україні на наступному етапі виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС.

"У зв’язку з цим вони признають необхідність розробки комплексного плану для майданчика з метою забезпечення спадкоємності, оптимізації та взаємної доповнюваності між різними завданнями. Вони погоджуються спільно працювати в рамках Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля у тісній співпраці з органами державної влади України, з метою реалізації безпечних та економічних рішень для виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження. При виконанні зазначених завдань вони будуть використовувати технічний мандат, знання, досвід та мережу міжнародних експертів МАГАТЕ, а також досвід ЄБРР щодо управління проєктами та фондами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в рамках попереднього етапу виведення ЧАЕС з експлуатації було побудовано новий безпечний конфайнмент та проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива.