Україна розраховує отримати від ЄС 600 млн євро до вересня

Міністерство фінансів сподівається виконати умови програми і отримати другий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро до вересня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Мнфіну.

Зазначається, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з керівником Групи Єврокомісії з підтримки України, заступником гендиректора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катариною Матерновою. У рамках зустрічі були обговорені кроки співпраці Мінфіну та Європейської комісії.

“Ми вдячні Європейській комісії за підтримку та за допомогу в грудні 2020 року – отримання першого траншу в обсязі 600 млн євро. Наразі Уряд України та Міністерство фінансів роблять усе можливе для виконання умов нашої програми і отримання другого траншу від ЄС до вересня 2021 року", – сказав Марченко.

Для отримання другого траншу (600 млн євро) українська сторона має виконати ряд зобов’язань шляхом проведення реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи та державні підприємства.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Вказані кошти отримано в рамках реалізації вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС, укладених 23 липня 2020 року в Брюсселі. На сьогодні, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом п’яти програм, складає 4,41 млрд євро.