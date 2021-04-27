Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна розраховує отримати від ЄС 600 млн євро до вересня

Для отримання другого траншу (600 млн євро) українська сторона має провести ряд реформ.

Україна розраховує отримати від ЄС 600 млн євро до вересня
Фото: Макс Требухов

Міністерство фінансів сподівається виконати умови програми і отримати другий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро до вересня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Мнфіну.

Зазначається, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з керівником Групи Єврокомісії з підтримки України, заступником гендиректора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катариною Матерновою. У рамках зустрічі були обговорені кроки співпраці Мінфіну та Європейської комісії.

“Ми вдячні Європейській комісії за підтримку та за допомогу в грудні 2020 року – отримання першого траншу в обсязі 600 млн євро. Наразі Уряд України та Міністерство фінансів роблять усе можливе для виконання умов нашої програми і отримання другого траншу від ЄС до вересня 2021 року", – сказав Марченко.

Для отримання другого траншу (600 млн євро) українська сторона має виконати ряд зобов’язань шляхом проведення реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи та державні підприємства.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Вказані кошти отримано в рамках реалізації вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС, укладених 23 липня 2020 року в Брюсселі. На сьогодні, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом п’яти програм, складає 4,41 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також