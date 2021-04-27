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Поліція звинуватила начальника кар'єру в Запоріжжі в незаконному видобуванні граніту на суму 1 млрд гривень

Топменеджеру оголосили про підозру за ст.240 Кримінального кодексу.

Фото: zap.gp.gov.ua

Національна поліція звинуватила голову правління однієї з компаній Запоріжжя в незаконному видобуванні граніту на суму 1 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

"Керівник зазначеного підприємства з вересня по грудень 2018 року за відсутності відповідних дозвільних документів організував незаконне видобування граніту шляхом проведення п’яти вибухів на Передаточнинському родовищі, у результаті яких незаконно видобуто понад 180 тис. тон корисних копалин загальнодержавного значення, вартість яких оцінюється на суму понад 1 млрд грн", - вважає слідство.

У зв'язку з цим йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 240  Кримінального кодексу - незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху.

Йому збираються обрати запобіжний захід.

Назву підприємства прокуратура не вказала, але повідомлення проілюстрували зображенням кар'єру ТОВ "Смарт Граніт" (колишнє АТ "Запоріжнерудпром"), що належить Вадиму Новинському.

Фото: zap.gp.gov.ua

Компанія здійснює добуток на Передаточнинському родовищі гранітів. Розробка ведеться на так званому Лівобережному кар’єрі площею 43 га.

З 2018 року його очолює Володимир Заболотний.

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