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Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії

Корпорація "Богдан" поставить шість нових тролейбусів до міста Іглава.

Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Фото: radikal.ru

Українському виробнику автобусів та тролейбусів "Богдан" уперше вдалося проникнути на ринок Чехії і перемогти у тендері чеського виробника Skoda.

Про це пише видання ZDOPRAVY.CZ, повідомляє "Європейська правда".

У співпраці з компанією Tram for Envi корпорація "Богдан" поставить шість нових тролейбусів до міста Іглава. Транспортна компанія міста (DPMJ) заплатить за них 71,4 мільйона крон (близько $3,5 млн).

Підписання контракту випливає з даних у чеському реєстрі договорів. Купівля  фінансуватиметься за допомогою європейської субсидії. Згідно з контрактом, це буде тролейбус BOGDAN T70120, який повинен бути доставлений протягом 14 місяців.

Це буде двовісний низькопідлоговий частковий тролейбус, який може частково виїжджати за межі контактної мережі. Значна частина тролейбуса повинна мати чеські деталі, наприклад обладнання Cegelec.

Чесько-українська асоціація перемогла Škoda Electric у конкурентній боротьбі: за шість тролейбусів вона заявила 71,4 мільйона крон, Škoda у свою чергу - 82,74 мільйона крон. Таким чином, один тролейбус коштує 11,9 мільйона крон, у випадку з Škoda - 13,7 мільйона крон.

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